匯豐銀行宣布，計劃未來五年斥資逾35億美元加快亞洲財富管理及個人銀行業務增長。投資主要用作擴充財富管理團隊，增加香港、中國內地和新加坡的分銷能力；提升整個亞洲的數碼財富管理能力及平台；以及開發新產品，為整個客戶群帶來獨特的財富體驗，特別是對高淨值和超高淨值客戶。

匯豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤 (Nuno Matos) 表示：「我們目標於2025年或之前，成為亞洲首屈一指的財富管理公司。這個目標雖進取，但我們有信心可達到，為亞洲、國際和匯豐相關客戶提供支援，無論他們的財富在何處創造、投資和管理。我們的財富業務正在不斷壯大。」

馬勵濤表示：「憑著新投資，匯豐在亞洲管理的資產增長速度將快過市場平均水平，從而增加財富業務對財富管理及個人銀行業務總收入的貢獻。」

匯豐計劃未來五年內招聘5000多位前線財富管理專才，包括客戶關係經理、投資顧問和專家等，為香港、新加坡和中國內地的卓越理財及私人銀行之高淨值及超高淨值客戶提供更強大支援。當中包括計劃聘請多達3000位財富規劃顧問，拓展集團在中國內地新推出的流動財富規劃服務。該項目於去年年中推出，旨在接觸身處分行網絡以外的新客戶。迄今為止，匯豐在上海、杭州、廣州和深圳共有200多位新財富規劃顧問。

匯豐將加大於科技的投資，為所有客戶群建立數碼化理財規劃平台，並且在流動理財內添加財富管理方案及財富遠見，優化我中華區的保險「健康與保健」平台，以及為私人銀行業務建立單一的核心理財平台。

(時報資訊)