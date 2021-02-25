IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電(8046)受惠載板需求強勁及漲價效應顯現，2020年第四季稅後淨利「雙升」至13.23億元、每股盈餘（EPS）2.04元，雙創9年高點。合計全年稅後淨利36.65億元、年增達近10.9倍，每股盈餘5.67元，雙創近12年高點。

南電董事會亦通過股利分派案，決議配發每股現金股利3.4元，金額創近11年高點，盈餘配發率約59.96％，以25日收盤價306元計算，現金殖利率約1.11％。公司將於5月28日召開股東常會。

南電去年第四季合併營收寫109.86億元次高，季增4.57％、年增達25.2％，毛利率17.18％、營益率13.17％，雙創11年高點。本業獲利躍升配合業外虧損減少，使稅後淨利13.23億元，季增達26.89％、年增近3.73倍，每股盈餘2.04元，雙創9年新高。

累計南電去年合併營收385.12億元、年增達23.86％，創歷史第三高，毛利率14.94％、營益率10.67％，雙創近12年高點。雖然匯損加劇致使業外顯著由盈轉虧，稅後淨利36.65億元、年增達近10.9倍，每股盈餘5.67元，雙創近12年高點。

南電受惠載板需求暢旺、漲價效應及車市復甦帶動PCB需求，2021年1月自結合併營收創39.21億元新高，月增5.11％、年增58.08％。投顧法人認為，南電雖因工作天數較少，首季營收估季減7～9％，但因稼動率優於預期，看好毛利率估可持穩16％高檔。

南電今年將持續拓展5G網通及高速運算晶片等高階ABF載板，穿戴式裝置等系統級封裝（SiP）BT載板，對車用市場自PCB轉向高密度連接板（HDI）發展，同時布局5奈米晶片載板，盼使高值化產品貢獻比重能進一步提升，帶動整體獲利成長。

美系外資出具最新報告，指出ABF載板供給持續吃緊，帶動平均價格（ASP）上漲。在這波價格上漲趨勢中，南電由於客戶組成及上升趨勢中穩健的營運執行紀錄，在主要ABF載板供應商中處於最有利位置。

美系外資預期，ABF載板價格今明2年將分別上漲15％、10％，將帶動南電營收分別成長10％、17％。價格及規模同步轉佳將帶動毛利率及營益率提升，可望帶動南電獲利強勁成長、股東權益報酬率（ROE）顯著回升，將今明2年每股盈餘（EPS）分別調升33％、54％。

整體而言，美系外資看好ABF載板未來3～4年結構性供需前景，看好南電2021～2023年每股盈餘年複合成長率（CAGR）超過50％，股東權益報酬率至2023年可望達35.5％，維持「買進」評等、將目標價自270元一舉調升至420元，並納入「強力買進股」名單。

(時報資訊)