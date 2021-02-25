隨著美聯準會主席包爾(Powell)暗示維持寬鬆，以及和緩通膨憂慮的談話，讓被認為將受益於廣泛經濟復甦的部門，引領了歐股早盤的上漲；另渣打銀行公布年度獲利砍半，股價在英股大跌。

周四泛歐Stoxx 600指數小漲0.7點或+0.18%，為414.02點。礦業股和能源股追蹤了大宗商品價格的上揚。

渣打大跌5.0%；雖然該銀行宣布恢復派息，以及重申長期獲利目標，然去年獲利減少56%，遠低於分析師預期。

在較高的債券殖利率推進下，歐洲銀行股上升2.2%。由於投資人在全球經濟改善情勢下押注通膨上升，讓近期資金轉進至政府債券。

市場亦關注稍晚的經濟數據，歐元區二月消費者信心表現。

接續一系列企業財報表現，全球最大酒商Anheuser-Busch InBev大跌4.4%，即使該比利時啤酒集團報出優於預期的季度財報表現。

(時報資訊)