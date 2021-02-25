IA、被動元件、5G、資料庫中心及電動車需求持續成長，台達電(2308)第1季營運展望樂觀，台達電董事長海英俊表示，第1季訂單情況還不錯，比以前第1季好一些，由於台達電與供應商有長期供應關係，且是供應商很重要的客戶，材料供應較競爭者穩定，目前原物料供應還好，也沒有看到什麼材料明確漲價，由於台灣、大陸及印度都在持續擴產，預估今年資本支出上看200億元。

台達電今天下午舉行線上法說會，全球新冠肺炎疫情帶旺NB、資料庫中心等遠距生活電源產品，且IA(自動化)因大陸搶擴口罩機及呼吸器產線需求強勁，加上全球車市自去年第3季復甦，Tesla電動車銷售大躍進，搭配被動元件出貨暢旺，台達電109年合併營收為2826.05億元，年成長5.4%，營業毛利為872.12億元，年成長17.07%，合併毛利率為30.86%，年增3.08個百分點，營業淨利為314.25億元，年成長61.92%，營業淨利率為11.12%，年增3.88個百分點，稅後盈餘為254.85億元，年成長10.24%，每股盈餘為9.81元，去年營收、毛利率、營業淨利、稅後盈餘及每股盈餘均創下歷年新高。

由於終端需求依舊強勁，台達電1月合併營收為251.15億元，年成長29.92%，為歷年同月新高，海英俊表示，第1季訂單情況還不錯，比以前第1季好一些。

近期銅價飆高，且零組件缺料漲價聲頻傳，尤其是IC元件呈現嚴重供不應求，不過台達電跟光寶科(2301)一樣，原物料供應相對穩定，並未感受到缺料及漲價壓力。

海英俊表示，台達電與供應商有長期供應關係，且台達電是供應商很重要的客戶，主要供應商在缺料時會優先供應台達電，真的缺料台達電也是最後幾個才缺的，由於我們的原物料供應較競爭對手穩定，去年因遠距教學、居家辦公有很多急單，我們沒有漏拿任何一張訂單，截至目前為止，原物料供應還好，也沒有看到什麼材料有明確漲價，我們也跟供應商確定我們的下單不會給別人，至於未來會不會漲價未必與材料有關係，還是要看供需狀況。

展望今年，就各產品來看，海英俊表示，新冠肺炎疫情突顯自動化很重要，IA已經看到成長趨勢，大陸地區自動化會持續下去，IA今年看起來還是不錯；電動車趨勢很明確，無論是新車廠或是原有車廠都積極投入，電動車產品跟消費性產品不一樣，訂單非常長期，台達電現在的訂單都是好幾年前談的，會繼續好幾年，去年電動車產品明顯成長，今年還會有幾十個百分比的成長，由於電動車營收規模最小，是今年成長最快的產品；5G在美國、歐洲及部分東南亞國家開始動起來，網通電源、資料庫中心及伺服器會成長，至於去年高成長的NB及PC在疫情之後可能不會像去年一樣成長。

在乾坤部分，海英俊表示，乾坤過去以手機為主，看好車用被動元件愈用愈多，乾坤過去幾年努力耕耘汽車產品，現在已經看到成果，近期投資擴產主要在車用部分。

為因應訂單需求，台達電在台灣、泰國、大陸及印度持續建廠擴產，包括：大陸吳江擴建電動車馬達鋼片沖壓廠，受疫情延宕半年的印度四個廠區預計今年第2季完工，去年台達電資本支出約178億元，預估今年資本支出將達200億元。

(時報資訊)