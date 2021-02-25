受疫情影響，台中國家歌劇院去年起積極打造線上雲端觀演頻道。歌劇院藝術總監邱瑗25日表示，歷經疫情洗禮，歌劇院迅速滾動調整展演模式，目前已成為結合實地與線上的藝術平台，YouTube訂閱人數成長比前年成長4倍，全頻道總觀看次數突破80萬；Podcast頻道「WOW挖藝術」逾千人訂閱、累積超過4萬次收聽。

邱瑗指出，自去年下半年起，歌劇院陸續上架多項雲端觀演頻道，包括「全齡藝術學習平台NTT Online」的6個主題38支影片）及65支展演與解析的影片，成為全齡受眾專屬「隨行歌劇院」為目標。

台中國家歌劇院因應不同年齡受眾的閱聽習慣與使用偏好，打造自媒體專屬內容。歌劇院指出，「NTT Online數位學苑」涵蓋線上學習、影音欣賞、閱讀資源等多元內容。今年2月推出「劇場線上導覽」，從歌劇院官網點選即可透過VR360度觀覽中劇院的劇場空間及硬體設備，還可互動體驗為舞台上打燈。

此外，Podcast頻道自製節目《WOW挖藝術》，以輕鬆幽默主題讓民眾親近藝術節目，中部以外縣市聽眾比例高達7成，並訂閱逾千人、累積超過4萬次收聽。歌劇院表示，前YouTube的訂閱人數比2019年成長4倍，男、女追蹤者各半，全頻道總觀看次數突破80萬。

(中時 )