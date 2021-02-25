國民男友黃偉晉與粉絲預告，3月14日將於粉萌季野餐日帶來精采演出。（柯宗緯攝）

國民男友黃偉晉與粉絲預告，3月14日將於粉萌季野餐日帶來精采演出。（柯宗緯攝）

統一時代百貨高雄店1樓登場為期40天的「迪士尼粉萌季期間限定店」。（柯宗緯攝）

統一時代百貨高雄店1樓登場為期40天的「迪士尼粉萌季期間限定店」。（柯宗緯攝）

迪士尼以粉色櫻花森林為主題，搭配可愛萌寵角色-小熊維尼、奇奇蒂蒂、桑普和邦妮換上春季粉嫩色彩打造的「迪士尼粉萌季」25日起在夢時代盛大登場！3月14日將於粉萌季野餐日帶來精采演出的國民男友黃偉晉，昨(24)日也特別來到場與粉絲們一起歡慶迪士尼粉萌季開跑。

國民男友黃偉晉與粉絲朋友搶先預告即將於3／13-3／14、3／20-3／21登場的「迪士尼粉萌野餐日」，其中必拍亮點是時代廣場的10米高櫻花樹舞台，還有小熊維尼場景在樹下一起浪漫賞花；為期兩週末的野餐活動，3／13-3／14女孩日、3／20-3／21毛孩日，後還有搭配12組藝人的LIVE音樂時光、精彩舞台活動及超過60攤的粉萌市集等。

偉晉特別透露，3／14情人節當天會來到現場陪女孩們一起度過最浪漫的情人節，就像這次迪士尼粉萌季的萌寵CP角色都是一對一對的好感情，歡迎粉絲朋友相約情人、好姊妹一起來夢時代度過最粉萌的春日野餐時光。

統一時代百貨高雄店1樓登場為期40天的「迪士尼粉萌季期間限定店」，現場有全台唯一的「超萌漂浮維尼場景」讓粉絲拍好拍滿，2021粉萌季首賣的「粉紅維尼」、還有以唯美櫻花為主題設計推出的超萌玩偶、生活用品、好用3C、防疫商品等多款實用好物。

像是小熊維尼粉萌柔光香氛燈、口罩收納盒、粉萌維尼無線鍵盤、珪藻土洗漱墊等商品、讓南部粉絲朋友可以收藏穿上粉萌新裝，有滿滿的春天氣息萌寵商品。下載夢時代APP還有機會抽中粉萌新品，APP會員持OP點數，可兌換限量萌寵商品。

(中時 )