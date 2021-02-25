今天下午贈燈儀式在國定古蹟怡穀堂舉行，由交通部長林佳龍和金門縣長楊鎮浯共同主持。（金門縣府觀光處提供）

林佳龍部長贈送「活力牛」小提燈給金門小朋友。（金門縣府觀光處提供）

金門鄉鎮燈會接力放閃，鄉鎮首長共襄盛舉。（金門縣府觀光處提供）

因為疫情停辦的「2021台灣燈會」，在金門縣府爭取中央支持下，將於3月27日以連展2個月的「金門星光節」之名移師當地傳統聚落瓊林和蘭湖登場，交通部長林佳龍今天跨海主持贈燈儀式，期待在紅磚古厝群與湖光水色掩映下，搖曳出璀璨閃耀的精彩，迎來穿梭的遊客人潮。

林佳龍表示，這是台灣燈會的第1次，也是金門的第1次，規畫3／27至5／30期間將有傳藝風華燈區、新光動物燈區2大燈區71座燈景跨海到金門展覽，歡迎大家不管用甚麼交通工具，都要相揪來金門賞燈、遊覽。

林佳龍還特別提到，去年安心旅遊專案，金門獲得中央補助1億5000萬元，帶來估有7倍的產值效應，在疫情衝擊各行各業，兩岸「小三通」關閉下，寫下中央與地方合作推動國旅的成功案例，未來金門的任何觀光專案，包括搭配金門大橋通車的活動，交通部也肯定會給予大力支持。

楊鎮浯則感謝交通部對金門建設的大力支持，去年也因為交通部的超前部署，讓金門觀光產業仍能有序推動，今年縣府在1月率先推出全國首創的海上遊類出國行程，3月又有交通部推動的跳島旅遊郵輪，而在各地大放光芒的金湖燈光節、金寧放閃，縣文化局元宵節相關活動也將搭配台灣燈會的跨海移展，讓金門島金光閃閃，成為最耀眼的海上明珠。

今天下午贈燈儀式在國定古蹟怡穀堂舉行，由交通部長林佳龍和金門縣長楊鎮浯共同主持，與會來賓有各鄉鎮首長和觀光、旅遊公會理事長多人。交通部觀光局所也提供「活力牛」小提燈，今晚在總兵署及羅神父紀念園區發放，每人限領1份，發完為止。

(中時 )