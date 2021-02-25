高勝美今難得公開露面。（尤嬿妮攝）

高勝美應邀參與3月5、6日以瓊瑤戲劇為主題舉辦的「歌之饗宴Ⅲ-愛之韻」演唱會，25日出席媒體見面會分享近況，對於上個月被爆在大陸安徽一處農村狼狽開唱，不僅造型及舞台簡陋，爆料內容還指她唱酬僅200元台幣，對此高勝美今解釋，由於演出當天天氣太冷，自己才會穿著羽絨衣上台演出，沒想到被有心人士從台下往上拍成「大摳呆」，且酬勞至少高達20萬人民幣（約86萬台幣）。

她表示當天演出前不知道場地在低溫戶外，因此上台前穿了件羽絨衣，「本來要脫但助理怕我感冒要我別脫，出道以來不管大小型活動我都會盡力演出，它是一個婚宴商演，演出酬勞也不少，我本來就是比較低調的人，覺得沒有必要反擊（爆料）內容。你們高興寫啥就寫啥。反正我又不是去吸毒或搶銀行」。高勝美數十年來深耕大陸市場，全盛時期一個月狂接20場活動，年收入達4、5000台幣，近年為了多留時間陪伴高齡80歲的母親，她逐漸減少商演，每月最多只接5場，且上海、台北各有一棟房產。

高勝美保養得宜，165公分的她，目前47公斤，比剛出道時還瘦4公斤，外表根本看不出年紀已破半百，身旁一定有不少追求者？她笑回：「真的沒有，可能我很宅吧，加上我雖然外表很女生，但個性十足像男人、太Man了，的確曾經有論及婚嫁的對象但我自己不要，我感情觀覺得『我不是你的、我是屬於我自己』，不想受人控制。」透露曾被「交往以結婚為前題」的圈外對象嚇跑，如今她把歌唱事業當成伴侶、老公，享受單身生活。

(中時 )