台北榮家「哞煩哞惱、好運廉年」慶元宵猜燈謎活動。(台北榮民提供)

台北榮家主任劉化宇(右)親自頒發燈謎獎品給榮民伯伯。(台北榮家提供)

台北榮家在元宵節前夕，於今天舉辦「哞煩哞惱、好運廉年」慶元宵猜燈謎，並結合「反貪倡廉」宣導活動，讓榮民伯伯們在踴躍搶答、歡慶元宵之餘，也達到榮家宣導廉潔政風成果。

台北榮家主任劉化宇表示，為響應退輔會策辦「廉潔公益．多元反貪」系列社會參與活動，特別在榮家文康敬老活動結合「反貪」、「倡廉」觀念，並運用多元創新方式進行宣導，加強榮家住民對政府廉能政策的認識與支持，共同建立反貪腐意識。

劉化宇強調，期待藉由系列宣導活動，型塑榮家廉潔家風，並展現政府樹立優良官箴、促進清明政風的決心。

台北榮家今天的慶元宵活動，包括燈謎猜射有獎徵答、手作燈籠、政風廉政倫理規範宣導及政令海報展覽等，其中由政風室準備之燈謎特別將「廉潔」、「消防安全」及「反詐騙」等政令時事融入謎題，謎面淺顯易懂，榮民伯伯搶答情形踴躍，並由主任劉化宇親自頒發獎品，現場氣氛熱絡，充滿濃烈年節氣氛。

(中時 )