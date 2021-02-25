客家民族習慣於元宵節後開始掃墓，因應防疫，苗栗縣許多鄉鎮已公告公立納骨塔入塔祭拜規定，通霄、苑裡公所宣布取消今年的清明春季法會，民眾祭拜祖先除了要戴口罩、量額溫，落實實名制，眼看228連假將至，迎接客家掃墓季高峰，各公所呼籲鄉親分流前往祭拜，降低感染疾病風險。

西湖鄉公所指出，西湖鄉第2、3公墓及納骨塔「懷恩塔」，自2月27日至4月4日實施掃墓期間交通、防疫管制計畫，懷恩塔塔內暫時不開放民眾入塔祭拜，塔外則已搭棚架提供鄉親擺放祭品使用，民眾需全程佩戴口罩，並接受現場人員引導辦理實名制登錄及其他防疫措施。

苑裡鎮立納骨塔「青埔生命紀念館」，2月27日至4月4日僅搭部分棚架及供桌，供鄉親祭祖使用，避免群聚感染，公所不提供餐點及接駁車，呼籲鄉親善用網路祭拜系統「宗祠生命追憶館」追思。卓蘭鎮第1公墓納骨塔「慈恩堂」，自2月27日至4月5日同樣不開放民眾入塔祭拜，僅開放戶外祭祀。

通霄鎮第13公墓納骨堂「懷恩堂」，將於2月27、28日上午8時至下午4時，實施車輛入園管制，雖未禁止民眾入堂祭拜，但民眾需攜帶證件，依現場人員引導配合登記、量額溫，並全程佩戴口罩，有咳嗽、發燒、嘔吐或其他身體不適者禁止入園。

客家掃墓季後，緊接著4月清明連假迎來更多掃墓人潮，以往許多公所會舉辦清明春季法會，請來法師誦經，清明掃墓的鄉親也多半選在此時統一祭拜，但今年為配合新冠肺炎防疫措施，通霄、苑裡公所已經宣布取消今年的清明春季法會，避免群聚感染。

(中時 )