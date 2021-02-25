台南市學生輔導諮商中心40位社工師、心理師，分區支援含分校在內共279校學生輔導重任，每人平均服務12至16名，工作負擔大，教育局預計2024年前逐年進用至52位，1月起也核定社工師及心理師每人薪點折算率從124.7元調升至130元，每人平均每月加薪約2000元。

近年，校園重大事件與輔導議題備受關注，舉凡霸凌、性平案件等，除了倚賴班級導師、專輔教師介入，專業社工師與心理師的輔導支持也相形重要。台南依法任用社工師與心理師共40位，採分區支援，提供到校服務、電話諮詢、員工心理諮商及巡迴輔導支持等，也會依學生個案需求，給予家庭陪伴等支持服務。

目前社工師與心理師大學畢業薪水約3萬8000多元，薪資調高後，變4萬500元左右，每年皆可晉級，最高月薪到5萬5120元，若成為督導，起薪則有4萬2640元，最高可達6萬1360元。

教育局長鄭新輝說，在市長黃偉哲支持下，如願爭取調薪，平均每人每月加薪約2000元，每年增加120多萬元預算，盼藉此激勵專業輔導人員士氣。此外，也配合中央法令規定，今年起將逐年增加專業社工師與心理師人力員額編制，到2024年將進用至52人，強化學校專業輔導系統。

(中時 )