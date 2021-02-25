四度飾演雲之凡的蕭艾（左）將和第一次飾演江濱柳的張震（右）對戲，但兩人從楊德昌電影《牯嶺街少年殺人事件》就相識。（郭吉銓攝）

經典舞台劇《暗戀桃花源》的歷代女主角之一蕭艾。（郭吉銓攝）

在全球上演萬場、享譽華文世界的舞台劇《暗戀桃花源》，劇中在亂世裡相戀的江濱柳與雲之凡，刻骨銘心的戀情令觀眾陶醉，成為一個時代的印記。延續這分情感，導演賴聲川再推番外篇《江／雲．之／間》，劇中融入他童年時期所鍾愛的老台北，他表示，「台灣能走到今天，是一段複雜而美麗的融合，這美麗的融合，要顧到每個面向，江濱柳與雲之凡的故事，是向一個時代致敬。」

賴聲川近年在上海打造上劇場，受到當地歡迎，他在去年也特別返台，參與台灣劇場，對於台灣的改變，他特別有感，「我小時候民國40、50年代的老台北，好像要不見了，而且網路上的資訊非常少。那天要跟媽媽去吃一間老餐廳狀元樓，想了半天，想不起來在哪裡，後來在火車站附近找到了，很驚喜。」

於是，賴聲川帶著劇組人員到他熟悉的老台北踏查，西區的明星咖啡店、重慶南路、衡陽路，試圖找回老記憶，包括現在已不存在的中華商場的點心世界，他表示，「民國40年代是一個容易被遺忘的年代，卻也是非常豐沛的年代，雖然很窮困，但是富有思想和人生的體驗。」

《江／雲．之／間》呈現了江濱柳和雲之凡相隔兩地、想念對方的書信往來，部分書信內容，由曾經飾演過這兩個角色的歷代演員，包括林青霞、黃磊、丁乃箏等人書寫。

賴聲川表示，江濱柳和雲之凡這兩個角色，在《暗戀桃花源》裡，其實是劇中劇裡的角色，如今特別為這兩個角色再額外打造一齣戲，可說是戲中戲中戲，十分特別。

值得一提的是，舞台設計特別建構一座大盒子，而演員可以活動的空間非常窄小，僅有1公尺左右，在視覺效果上顯得特殊。

這次的雲之凡由演員蕭艾飾演，這是她第四次詮釋這個角色，她表示在人生不同階段飾演雲之凡，有不同體會，「希望我的成長，能讓雲之凡更加光彩、立體和動人。」

江濱柳則由演員張震飾演，從電影跨足舞台劇，他表示這是首度嘗試，「希望能好好跨越眼前這座高山。」演出將於4月2日至4日，在台北國家戲劇院登場。

(中時 )