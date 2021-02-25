美國總統拜登提名美國首要情報機構中央情報局(CIA)負責人伯恩斯（William Burns）在提名聽證會上說，來自中國的對抗性與掠奪性競爭是美國「歷史上前所未見的最大地緣政治考驗」，美國必須訓練自己的間諜和情報分析師應對不斷加大的中國威脅，這是美國未來幾十年裡國家安全的關鍵。

《美國之音》報導說，伯恩斯是職業外交官出身，做過大使，曾在俄羅斯和中東擔任過職務。如果得到確認，64歲的伯恩斯將是第一位領導中情局的職業外交官。他在參議院情報委員會的提名確認聽證會上直言不諱地表示，習近平治下的中國過去6、7年來的演變已成為令人驚恐的尖銳警告，那種咄咄逼人、不加掩飾的雄心和強勢，已經非常清楚地表明瞭美國所面臨的對抗和競爭本質。

伯恩斯說，以坦誠、正直的方式提供的好情報是制定明智政策的關鍵基礎。報導表示，他這番話是回應對前總統川普時期把情報工作政治化以支援行政當局政治目的憂慮。「情報工作一旦開始，政治必須止步」，伯恩斯說，他保證回歸「對權勢說真相」的信條。

伯恩斯表示，拜登「說過他希望中情局對他直接了當，而我保證會這樣做，並且捍衛那些也這樣做的人。」

報導說，情報委員會提名聽證會中，兩黨的參議員都讚揚了伯恩斯，俄勒岡州的民主黨參議員懷登(Ron Wyden)甚至因此評論說，弄不好要變成一場「十足的撒花比賽」了。

不過，有議員提出了伯恩斯過去與北京之間的關係，議員們指出，伯恩斯曾擔任卡內基國際和平基金會主席，這家總部設於華盛頓的智庫參加了與中美交流基金會，他們與北京的清華大學一直都有關聯。

伯恩斯回應稱，他擔任卡內基和平基金會主席時繼承了與這個交換項目的關係，但他很快就將其終止，因為他對中國的影響力感到擔憂。與此同時，他也表示將尋求確保卡內基與清華大學的關係不會妨礙該智庫從事獨立工作。

(中時新聞網)