弘光科大社團博覽會，延長兩天分散人潮。（陳淑娥攝）

因應疫情關係，為避免人潮過多聚集，弘光科技大學社團博覽會首次分兩天於24、25日舉辦，這次主題配合牛年取名「wow cow 是社博」，原本總共90個攤位，縮減為9個攤位，社團成果表演也改為線上直播，學生會特別製作防疫額溫卡發送，讓每學生能安心玩社團、安全的到校上課。

學務長張嚴仁表示，社團活動是學生每學期重要活動，因此特別實施防疫衛教宣導，由於寒假期間學生返鄉南來北往，特地把社博會改為兩天，分散人潮。

社博會總召陳奕翔指出，往年的社博會每個社團都設一個攤位宣傳，總共有90個攤位，這次配合防疫，改以社團屬性分類設攤宣傳，包括自治性、技藝性、服務性、康樂性、學藝性、體能性、志工性、聯誼性、全校自治組織，大幅縮減成9個。

社博會舉辦開幕儀式同時也宣示「110年度健康促計畫」系列活動開跑， 這次衛生保健組以「健康守衛戰partII重返地球」為主題，鼓勵全校師生用運手機APP，在雲端計步，參加減重、活力有氧運動、多喝水減糖運動，促進身體健康。

黃姓學生指出，雖然社博會沒有之前那麼多人，但是透過線上直播觀看，一樣非常好看，「主辦的學生會很用心，顧慮到防疫分散舉辦。」另一位林姓學生說，防疫很重要，採線上直播方式呈現社團內容，沒有課在家也能看到，十分方便。

陳奕翔說，這次活動製作防疫額溫卡分送，只要拿著額溫卡，便能立刻簡單測量自己的體溫。24日的社博會先舉辦靜態展，25日則加入動態演出，透過網路

(中時 )