接受展望會資助的「小萱」可取護理師資格，利用寒假到打工學習醫護工作流程。（世界展望會東區辦事處提供／王志偉花蓮傳真）

開學了，台灣世界展望在花蓮扶助3850名弱勢兒童及青少年，不過目前尚有123名弱勢學童獎助學金無著落，展望會東區辦事處表示，每學期發放的7500元助學金，可讓弱勢兒少在開學前有一筆錢可以支應學習所需，仍缺100萬元缺口，急需更多助學人加入。

台灣世界展望會東區辦事處邀受助兒「小瑄」現身說法，母親接手中風祖母在偏鄉做小便當店生意，經營辛苦，罹癌的父親，仍需定期回診，全家省吃儉用拉拔4名子女長大。「小瑄」選擇就讀護理系，因為家庭生活，讓唸書成為極大負擔，一度懷疑自己是不是走錯路，但父母和社工老師都要她不要擔心，一心支持她。

今年小瑄順利考上護理師執照，父母和社工老師都非常開心，小瑄也利用學校放寒假，前往長照中心打工補貼在外地生活的房租和生活費。她說，每年助學金對在外地實習求學的孩子幫助很大，也讓家裡的負擔不會這麼沉重，想透過分享故事，告訴大家社會上有很多貧困弱勢孩子，正面臨生活上困難，盼能透過社會大眾力量，改善他們的生活。

東區辦事處長蕭文榮今天表示，展望會在花蓮服務57年，目前扶助3850名弱勢兒童及青少年，每個學期固定發放7500元，作為孩子上學的學雜費，或者支應上課或在外地生活所需。助學金的發放，給弱勢學童一些教育資源，讓他們擁有學習及轉變未來的機會，這都仰賴社會大眾持續的支持與關懷，尚有123名弱勢學童獎助學金無著，資金仍有百萬元缺口，盼各界給予支持。

(中時 )