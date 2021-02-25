上市公司達麗建設首場台南案「國家強棒」去年9月動工，除創造台南高鐵地王效益引發的購屋狂潮，更與當地慈善團體長期助力在地公益、深耕府城。去年達麗霸氣捐150萬給台南15支棒球隊，開春更加碼捐贈10萬給歸仁區的歸南國小少棒。

達麗建設董事長謝志長去年12月13日攜手國家強棒代言人陳金鋒一起做公益，捐贈150萬給台南市15支棒球隊，其中包含6所國中、6所國小棒球隊以及3個兒童福利領域之公益單位，共相盛舉。後續更預計將於2021年夏季舉辦台南「達麗盃」棒球錦標賽，持續鼓勵國球運動。

歸南國小是屬達麗國家強棒基地附近的小學，更是推動少棒運動多年的代表學校之一。該校的小選手表現出色，2015年更曾勇奪台南市代表隊，參加全國小馬聯盟世界盃少棒選拔賽。升上國中後也多進入歸仁國中棒球隊，持續在國內青少棒發光發亮。

因地緣關係的天作之合，由台南市議員鄭佳欣從中牽成協助，達麗建設王昭卿顧問與經理傅景林23日親自到場獻上祝福，並由歸南國小校長代表受贈，鼓勵這所與國家強棒有著「近距離」緣份的小小球員們，逐夢踏實、發光發熱。

(中時 )