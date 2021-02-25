台灣大（3045）25日舉辦線上法說會，針對2021年展望，台灣大訂出合併營收將大幅增加12～15％，主要受益於電商及新科技事業收入預期成長19～23％，而電商業務主要來自momo富邦媒2021年營收還會再大幅成長。

另外，2021年資本支出118億元，其中行動資本支出86.5億元，5G網路建置規模預期將較2020年減半，除此，momo富邦媒因建置南部倉儲中心，2021年資本支出22.9億元。

(工商 )