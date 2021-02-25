台灣大2021年財測 合併營收將成長12～15％ 17:412021/02/25 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣大（3045）25日舉辦線上法說會，針對2021年展望，台灣大訂出合併營收將大幅增加12～15％，主要受益於電商及新科技事業收入預期成長19～23％，而電商業務主要來自momo富邦媒2021年營收還會再大幅成長。 另外，2021年資本支出118億元，其中行動資本支出86.5億元，5G網路建置規模預期將較2020年減半，除此，momo富邦媒因建置南部倉儲中心，2021年資本支出22.9億元。 股匯雙漲 新台幣收28.256元 創逾23年半新高 《資訊服務》精誠去年營收創高 每股盈餘6.72元 (工商 ) #富邦媒 #台灣大 #資本支出 #合併營收 #momo 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮鋼今年營收拚百億 4月轉上市 04:102021/02/25 證券．權證 松翰去年淨利飆兩倍 每股賺6.11元 04:102021/02/25 證券．權證 港交所營收獲利 連三年新高 04:102021/02/25 全球財經 聯電配息1.6元 21年來最高 04:102021/02/25 財經要聞 TPK去年每股盈餘2.53元 14:582021/02/25 財經 《光電股》3年來最佳 TPK-KY每股盈餘2.53元 15:062021/02/25 財經 亞德客-KY營運報喜 今日股價重返千金行列 11:112021/02/25 財經 看好跨境電商將持續成長 ebay推4大戰略部署 16:592021/02/25 財經 《其他股》中租1月獲利雙升 衝新高 16:312021/02/25 財經 房價驚驚漲！北台灣購屋總價攀5年新高 11:002021/02/25 房市新訊 《傳產》多頭回來了！北台灣建案銷售率創7年新高 11:252021/02/25 財經 財經熱門新聞 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 台積電5奈米塞爆 客戶轉單三星最怕一件事 - 財經 對陸出口碰壁 澳1月又崩近850億 搖錢樹也失靈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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