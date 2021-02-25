「2021台灣美食展」（Taiwan Culinary Exhibition, TCE）」預計於8月6日至9日台北世貿展覽館一館隆重登場，主辦單位台灣觀光協會宣布即日起於官網開放上報名，由於台灣疫情受控，內需餐飲市場報復性成長，預期今年會吸引許多飯店餐廳參加。

台灣觀光協會表示，「2021台灣美食展」將結合中央部會、縣市政府及餐飲業者共同打造「國家級展覽」之展出規格，兼顧近年來持續提升的質感和美學設計，在策展上更注重文化性及體驗性，盼讓世界各國旅客發掘、探索與認識台灣美食的多樣貌。

2020年受COVID-19疫情影響，深度、創新及體驗旅遊將是未來的觀光發展方向，而以美食結合的旅遊將會更加受到青睞，因此今年「2021台灣美食展」以節慶活動為主軸，融合台灣美食、土地、文化與生活的風貌，更延續2019年所推出之「美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食、探索廚藝」五大展區策展內容，並將深化「美食講座」和「藝鳴驚人」等專區及互動體驗活動之規劃，邀請平常不易接觸的名廚進行知識性的專題分享，以及展示國際級大師結合食材與藝術之美創造的「食藝」作品，讓食育與生活及產業結合。

「2021台灣美食展」將邀請行政院農委會、客委會、原民會、經濟部、文化部、財政部、交通部觀光局、各縣市政府、飯店、餐廳與國外單位攜手參展，以奠定台灣美食展的國際交流與分享平台的角色。同時，今年將強調各式互動活動，以滿足民眾的五感體驗，打造令人耳目一新的台灣美食展，也盼台灣美食魅力持續發酵，在疫情過後能成功吸引國外觀光客前來台灣，感受台灣的美好食力。

「台灣美食展」歷年來成功形塑台灣美食王國新意象，除了曾吸引日本、越南等國參展外，更是台灣美食界及廚藝界宣傳及打造品牌印象的重大盛會，並可為參展單位創造龐大商機，同時穩固台灣美食品牌形象。

(工商 )