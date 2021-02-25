台灣大(3045)今(25)日舉辦線上法人說明會，去年每股盈餘4.01元，年減11%，財測達成率約101%，展望今年，台灣大預估全年合併營業收入將年成長12%~15%，且看好行動業務ARPU將受惠於5G的帶動下，持續提升，有助於營運表現，
台灣大去年營收1328.6億元，年增7%，財測達成率約99%；稅後盈餘112.9億元，年減10%，財測達成率約101%，每股盈餘4.01元，年減11%，財測達成率約101%。
台灣大表示，去年有蘋果iPhone 12助攻5G，其中約90%的5G用戶選擇999元甚至於更高資費方案，有利台灣大ARPU表現，而iPhone 12系列更有超過80%用戶選擇1399元或更高資費的綁約方案。
台灣大預估今年合併營業收入將年成長12%~15%，其中電商及新科技事業等收入年成長19%~23%，電信業務年成長4%~6%，合併EBITDA持平~略減2%，至於今年資本支出約118億元，其中電信資本支出約86.5億，行動網路建置規模較去年減半；有線電視資本支出8.7億，momo與其他的資本支出約22.9億元。
台灣大表示，隨著momo全力拓展業務，加上行動業務ARPU將受惠於5G涵蓋擴大以及更有吸引力的銷售組合而回升，2021年將致力於提升營收成長動能。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。