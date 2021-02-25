日本講談社與智崴(5263)「i-Ride飛行劇院」攜手合作推出《進擊的巨人》三部曲，今日開放預購，10分鐘內已經完銷台北微風南山超過5成的飛行座位，其中，假日場次已全部完售。

智崴在2015年12月，首次與講談社合作「進擊的巨人i-Ride奪還之戰」，之後再開發二部曲《崩落之塔》和三部曲《獸之巨人戰》，透過VR頭盔，將劇情以360度全景呈現。

這次「i-Ride飛行劇院」一次推出《進擊的巨人》三部曲，以全球專利的六軸模擬飛行座椅搭配五感特效（聲、光、水霧、氣味、風），將飛行座椅的專利設計能將立體機動裝置的躍動感、失速墜落的驚悚感、飛行滑翔時的懸浮感完美同步呈現。

i-Ride飛行劇院將於3/13(六)上映《進擊的巨人》三部曲，預購票999元，今天開放預購，10分鐘內已經完銷台北航點超過5成的飛行座位，假日場已全部完售。線上音樂領導品牌台灣大哥大MyMusic，今日包下微風南山的i-Ride TAIPEI飛行劇院舉行首部曲《奪還之戰》試映會，提供黑鑽會員最夯的體感飛行。

(時報資訊)