受惠於雲端運算中心新機種到手及光電需求穩定，光寶科(2301)第1季營運可望穩定成長，光寶科總經理邱森彬表示，第1季營收將較去年同期兩位數成長，毛利率及淨利率可望比去年第4季好，公司將執行精實聚焦，鎖定光電、雲端及車用電子佈局，希望能持續提升淨利率。

光寶科今天下午舉行線上法說會，光電、5G、AIoT、筆記型電腦、遊戲機與電競，以及汽車電子等市場需求穩定成長，光寶科2020年第4季營業收入為414.36億元，營業毛利率與營業淨利率分別為16.2%與4.4%，由於提列呆帳損失準備，單季稅後盈餘為20.08億元，單季每股盈餘0.86元；累計2020年全球合併營收為1571.34億元，受惠於產品設計與組合改善、營運效率提升及全球產能優化，營業毛利率和營業淨利率為17.4%及6.5%，分別年增2個百分點及1.2個百分點，全年營業淨利為102.06億元，年增9%，稅後盈餘達100.16億元，年成長6.84%，年成長6.84%，每股盈餘為4.31元，全年度獲利率和每股盈餘均創下歷史新高。

展望第1季，邱森彬表示，雲端運算中心因新機種設計有利於光寶科，因此順利拿下新機種，預計3月開始出貨，由於雲端運算、5G、AIoT、光電元件、汽車電子、筆記型電腦以及遊戲機與電競類等市場需求持續提升，預估第1季合併營收可望較去年同期兩位數成長，整體營運表現可望穩健成長，毛利率及淨利率可望比去年第4季好。

近來供應鏈IC元件等缺料問題嚴重，不過光寶科營運並未受到太多影響，邱森彬表示，第1季營運未受缺料影響，第2季雖然供應商有價格上的調整，因為客戶也了解漲價趨勢，對公司毛利率及淨利率沒有太大影響。

邱森彬表示，提升淨利率是公司目標，公司將執行精實聚焦，鎖定光電、雲端及車用電子佈局，擴大光電及雲端產品比重，希望光電產品佔比能拉升到20%，雲端相關產品佔比30%，資通訊產品佔比將降至50%。

(時報資訊)