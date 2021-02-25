座落在高雄靜思堂一樓的書軒兒童館，由9座書架、3組座位區、太陽與花朵裝置藝術、一座吧檯共總組成的空間，提供一個安靜、乾淨、舒服的親子共讀空間。（柯宗緯翻攝）

座落在高雄靜思堂一樓的書軒兒童館，由9座書架、3組座位區、太陽與花朵裝置藝術、一座吧檯共總組成的空間，依不同主題輪流上架近百本國內外繪本書，讓大小朋友「專屬閱讀」，提供一個安靜、乾淨、舒服的親子共讀空間。

負責活動規畫的慈濟志工方上榮、慈濟基金會執行長辦公室鍾易叡、張庭涵，以及紙風車劇團藝術行政龔穎俐、技術專員甘祐豪，在悠然靜思情境簇擁下，一同走進這座觸動心靈的社區客廳，雙方討論包括環保劇場演出等合作重點。

靜思堂書軒165坪的情境空間，不僅賣書、賣茶、賣咖啡，還有一座兒童館，豐富的典藏童書，經過設計、高度適中的桌椅，讓好動的孩子一到這裏就被吸引住。

整體空間運用裝置藝術塑造陽光的閱讀情境，除了開放自由入場的閱讀時光，也推出「小小講堂」活動，每週一堂課，每月一個品德教育主題課程，由教聯會老師與大愛媽媽攜手合作，讓故事達人為孩子們導讀繪本，開啟色彩圖像語言的力量，也讓詩意詞句喚醒孩子對文字的感覺與溫度，就是要讓孩子愛上閱讀的童話王國。

書軒每月舉辦兩次免費的「心靈講座」，邀請社會人士和慈濟志工分享親子、勵志等親身經歷和故事；每週三上午還舉辦有電子書線上讀書會，透過讀書會的方式，廣邀大家一同來恭讀證嚴上人的衲履足跡，以及邀請慈濟人現身說法，豐富的讀書會內容。讀書會為了提供全球連線共讀，高雄外語團隊提供四國語言即時口譯，讓不懂中文的民眾，也能線上參與。

書軒戶外木板區座位，是孩子們的遊戲天堂，午後常有媽媽從學校接到放學的孩子，座在窗邊擺設的古典長藤椅，享受一杯咖啡的悠閒時光。書軒陳列的產品井然有序，有圖書類、禮品類、影音類、食品類、環保產品區與兒童館區，讓活力充沛的孩子安靜坐下來，在環境教育情境中落實創意想像。

(中時 )