i-Ride TAIPEI首位預購成功熱血粉絲。（柯宗緯翻攝）

原著漫畫連載11年、全球總銷售量超過1億冊，神作《進撃の巨人》將進入漫畫最終幕，在千萬動漫迷期盼下，日本講談社與智崴集團「i-Ride飛行劇院」攜手合作推出《進擊的巨人》三部曲，以全球專利的六軸模擬飛行座椅搭配五感特效（聲、光、水霧、氣味、風），讓觀眾跟著調查兵團一起飛上空中，配合劇情翱翔與翻轉，守護這場戰鬥。

首部曲《奪還の戦》邀請觀眾跟隨主角艾連同心奮力驅逐巨人，獻出你的心臟！而二部曲《崩落の塔》和三部曲《獣の巨人戦》更邀請已成為兵團一份子的你戴上VR頭盔，將劇情以360度全景呈現，戰備升級！

飛行座椅的專利設計能將立體機動裝置的躍動感、失速墜落的驚悚感、飛行滑翔時的懸浮感完美同步呈現。乘坐後先拔高速飛上空中躲避巨人襲擊，再俐落擺盪至巨人身後，給脆弱的後頸致命關鍵一擊！小心，與巨人的奮戰中別靠太近，不然還會聞到巨人的口氣味？！

i-Ride飛行劇院將於03／13(六)一口氣上映《進擊的巨人》三部曲，預購票999元，包括首部曲《奪還の戦》、《崩落の塔》，以及全台首映的《獸の巨人戰》，今（02／25）開放預購，十分鐘內已經完銷台北航點超過五成的飛行座位，假日場已全部完售，全台各地巨人粉絲線上出征！

大眾可前往i-Ride飛行劇院北高門市現場購票，或是於線上平台進行購票並選位。線上音樂領導品牌 台灣大哥大MyMusic更是率先寵粉，於今日包下微風南山的i-Ride TAIPEI飛行劇院舉行首部曲《奪還の戦》試映會，提供黑鑽會員最夯的體感飛行。

(中時 )