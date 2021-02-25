【HOTEL COZZI和逸飯店‧高雄中山館】8盎司美國頂級肋眼牛排肉質香嫩飽口原價1250元＋10％，2人同行可享超值55折。（柯宗緯翻攝）

三月白色情人節即將到來，和逸飯店·高雄中山館30樓Cozzi THE Roof高空餐廳即日起至2021／3／31日推出「好食成雙優惠」，指定海陸主餐任選2道只要1500元，享最低55折超值優惠，再搭配輕食自助吧美食，邊欣賞高雄港美景。

此外，2月26日至3月14日，國泰飯店觀光事業AMAZZING CLUB會員可獨享全台慕軒飯店、和逸飯店(台北民生館、台北忠孝館、COZZI Blu桃園館、台南西門館) 用餐買1送1專屬優惠，全台6家飯店從北到南攜手邀您歡度白色情人節。

適合情人一同享受高空港灣美景的和逸飯店·高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳，即日起至3／31特別推出「好食成雙優惠」，指定海陸主餐3選2，最低可享55折起，主餐包括肉質香嫩的「8盎司美國頂級肋眼牛排」、散發香料氣息的「爐烤羊排與培根干貝卷佐松露紅酒醬汁」，以及口感清爽的「香煎明蝦鮭魚干貝佐青豆醬汁」，可任選2道，平假日午晚餐均適用。

主餐皆搭配現場輕食自助餐檯的歐式麵包、生菜沙拉、精緻冷盤、熱食餐點、湯品、甜點、咖啡茶品、冰淇淋等數十種美食吃到飽，還能眺望30樓高空外的無敵美景。

(中時 )