情侶或是夫妻間吵架，往往可能因為氣頭上一句話，導致感情徹底破裂，大陸一對夫妻，兩人結婚大約4年，且育有兩名小孩，但結婚後感情不睦，經常起爭執，某天夫妻倆又吵架，妻子一怒之下，跑到大街上揭露老公隱私，讓男子決定結束這段婚姻。

這對夫妻4年前透過網路，認識後交往接著走入婚姻，但婚後兩人經常吵架，妻子控訴老公會對她施暴，但為了小孩，遲遲沒有離婚，勉強維持關係，日子久了，一件小事情都可以成為衝突的導火線。

根據外媒報導，某天男子回家，看到妻子沒有在做飯，而是在做手工藝品，判定妻子就是在偷懶，男子相當不滿，因此將妻子的東西丟掉，妻子認為自己很委屈，便與老公爆發激烈衝突，氣炸的妻子衝到馬路上，怒吼「我老公是快槍俠」、「又短又小」。

隱私遭妻子大肆宣揚，男子感到非常丟臉，決定要與妻子結束婚姻關係，但妻子卻反悔，表示當天是因為太生氣所以失控，希望老公為了小孩，不要走上離婚這步，但男子長時間與妻子吵架，甚至被羞辱，已經無法再忍，堅持與妻子離婚。

(中時新聞網)