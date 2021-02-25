在玻璃基板以及IC缺貨等題材推升下，2月面板報價較前一個月的漲幅擴大，無論是。32吋、43吋電視面板都較去年價格低點翻倍，加上中小尺寸面板價格同樣看漲，目前產能皆供不應求。對此，面板雙虎友達、群創今天(25日)遭外資大舉買超，分別都超過10萬張，面對前期強漲的IC設計，外資也把目光擺在金融股上。

隨著美股創新高，台股25日開高指數再攻新高，終場收漲239.65點或1.48%、收在16,452.18點，成功收復5日線。新台幣同樣升勢強勁，上演股匯雙漲，盤中最高來到27.772元，再創逾23年半新高，尾盤央行進場調節後，終場收在28.256元兌1美元、也是逾23年半新高，升值5分，台北外匯經紀公司成交量放大至16.73億美元。

3大法人合計買超 204.74 億元，外資轉賣為買、買超 231.27 億元；投信賣超 14.81 億元；自營商賣超 11.75 億元。

友達、群創營運受外界看好，今早盤一度亮燈漲停，來到20.05元，創下將近10年來股價高點，終場上漲1.60元或8.77%、收在19.85元，成交量繼昨日34.萬張繼續放量，來到逾62.6萬張。群創同樣強漲，站上17.95元、創6年來新高，終場上漲1.20元或7.23%、收在17.80元，成交量同樣繼昨日51萬張放大，25日來到超過66萬張。

外資25日買超前10名分別為：友達、群創、華航、鴻海、遠東新、開發金、國泰金、元大金、華邦電以及新光金，友達被外資買超逾156,071張，群創則是逾104,305張，鴻海則是與特斯拉殺手Fisker合作，另有4檔金融股被外資買超。

外資25日賣超前10名，遭到MSCI 季調剔除的佳格居冠，賣超逾7,534張，後面分別為：晶豪科、義隆、欣興、和碩、富邦VIX、鴻準、金像電、鴻準以及凌巨。

(中時新聞網)