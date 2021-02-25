工業電腦廠融程電（3416）25日董事會通過去年合併財報及股利分派案，由於公司去年營收、獲利皆繳出亮眼成績，EPS達3.55元，董事會決議每股擬發4元現金股利，為近4年來再度超額配發股息，以最新收盤價78.4元計算，殖利率約5.1％。

根據融程電公布財報資料顯示，公司去年稅後淨利達2.56億元，年增6.16％，毛利率34.94％，雖受新台幣升值影響，表現略低於前一年度的36.99％。不過，因整體出貨規模擴增，推升年度稅後淨利衝高至2.56億元，EPS 3.55元，優於2019年的3.34元，獲利連三年穩步向上。

受惠車檢與物流平板電腦出貨加持，融程電去年下半年營收逐漸加溫，帶動全年營收達18.45億元，繳出年增10.8％的佳績，一舉改寫歷史新高，稅後淨利也刷新年度次高紀錄，成為去年工業電腦族群在受到疫情衝擊之下，少數營收、獲利雙雙成長的公司。

融程電董事會也通過股利發放案，擬分派4元現金股利，包括盈餘分配3元及資本公積發放1元，不僅維持以往的高配發率政策，更是超額配發，大手筆發放現金股利。

展望後市，法人認為，融程電歐美客戶專案訂單將持續出貨，且有別於去年大單效應是從下半年開始顯現，專案貢獻對公司挹注則為全年度，加上其他既有客戶需求同步回溫，對今年營運審慎樂觀看待。

因大型專案持續出貨，帶動融程電元月營收1.96億元，較去年同期大增93.7％，月增8.9％。市場推估，在去年同期基期較低的情況下，融程電今年首季業績成長幅度將相當顯著。

(工商 )