倫元投顧分析師陳學進表示，台股25日開高震盪走高，終場上漲.239.65點，漲幅1.48％，收在16,452.18點；櫃買指數亦同步收紅，上漲1.61點，漲幅0.82％，收在197.83點；三大法人進出方面，外資轉買231.32億元，投信轉賣14.81億元，自營商續賣11.76億元，惟外資法人於台指期續買666口多單，累計淨空單部位為28,482口，心態轉趨謹慎偏多。

雖台股24日受到美國公債殖利率攀升、美股下殺拖累，大盤應聲下挫。不過，25日就能立即止穩上揚，其中原因有二。

首先，雖美國公債殖利率攀升，使市場瀰漫一股不安情緒，惟就歷史資料顯示，當經濟成長帶動殖利率走升，亮麗基本面更是推動股市向上的主要動力；反之，當公債殖利率走低時，往往伴隨景氣轉弱、避險需求增溫及系統性風險。再者，近期長天期公債殖利率回升，反映的主要為景氣復甦的預期，而非短期貨幣政策的緊縮，仍屬消息面、心理面的短期利空。

第二，國內除元月外銷訂單金額首度站上500億大關、達527.2億美元，創歷年同月新高外，再加上5G、高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴展，經濟、用電子需求續強。行政院主計總處預估，今年全年國內生產毛額（GDP）有望達4.66％。預期在實質經濟面有力支撐、市場資金熱錢效應延燒下，後市仍持續看多不變。

個股方面，本周納入投資組合的僑威，訂單爆衝，業績持續展現強勁成長力道，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

(工商 )