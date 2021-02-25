證券分析師陳杰瑞表示，台股25日出現強勁反彈，終場上漲239點，收在16,452.18點。雖成交量較前日減少，惟加權指數重新站回所有均線之上，KD指標之K值亦重返80、高檔鈍化，顯示目前大盤仍為強多格局。此外，即便台積電（2330）短線表現較為弱勢，惟在鴻海（2317）、金融股及台塑四寶等權值股輪番表態下，預期大盤經高檔震盪後，仍有望持續創高。

近期國際股市出現較劇烈的震盪，主要是因擔憂原物料漲價，恐帶來通貨膨脹，迫使美國聯準會（Fed）提早升息。不過，隨聯準會出面重申，目前就業及通膨尚未達標，升息言之過早下，也讓全球股市隨即出現強勁反彈。

個股方面，本周納入投資組合的晶豪科，股價短線漲多回檔，惟記憶體漲價題材不變，整理過後仍有望持續創高。

選股方面，盤面強勢族群可鎖定記憶體、面板、航運、電競、水資源及PCB等相關族群。

(工商 )