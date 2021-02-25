基隆市中正區北寧路區域探索館3樓玻璃驚見彈孔，警方到場採證時，尋獲1顆銀色小鋼珠，立即調閱周遭監視器追查，發現是一名年約30歲陳姓男子25日凌晨在附近與友人釣魚時，因無聊拿起收藏的彈弓亂射所致，他坦言，自己並無針對性，已與館方談和解。

基隆市警察局第二分局25日9點20分接獲通報，民眾指出中正區北寧路區域探索館3樓玻璃破裂，偵查隊及鑑識科到場採證，在2樓陽台外發現1顆遺留的小鋼珠，直徑約0.8公分，初步研判是遭彈弓從外面射擊所致。

第二分局立即與警察局刑警大隊成立專案小組，擴大調閱周邊數十支監視器，過濾數十部行經車輛，掌握一輛可疑自小客車，並查出一名陳姓男子凌晨四點多與友人在八斗子漁港釣魚時，在一旁拿出彈弓，朝不特定方向發射數顆鋼珠。

警方偵詢時，陳男表示，自己當時只是一時興起，並無針對性，目前已與館方協調賠償事宜。員警蒐集相關事證後，依法移請基隆地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾切勿因衝動或好奇心，隨意破壞周邊設施或物品，並將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以維治安平穩。

(中時 )