澎湖縣馬公國中老舊廁所大變身，榮獲教育部評鑑「全國最美的廁所」。（陳可文攝）

廁所變身很藝術。澎湖縣馬公國中老舊廁所改建，榮獲教育部評鑑「全國最美的廁所」，懷舊風、工業風、海洋風、地景藝術風全入鏡，原來如廁方便也可以既輕鬆又暢快。

台灣少子化學生人數銳減，澎湖馬公國中卻異軍突起年年成長，這全縣最大的國中，學生人數995人幾乎占了全澎湖所有國中生一半的人數，學校致力辦學，積極打造最舒適的學習好環境。

去年度馬公國中爭取獲得教育部國教署及縣府大力支持，力挺經費1200萬元改建老舊廁所補助計畫，全校20多處上百間逾齡20年的老舊廁所脫胎換骨煥然一新。

美術專科的總務主任莊浩志一肩扛起廁所改建計畫，號召全校師生集思廣益發揮創意，扭轉老舊廁所陰暗惡臭的刻板印象，注入敞亮通風的活潑新生氣，原來廁所也可以這麼美！

地方特色咾咕石古厝風、古早電影懷舊風、跳躍旋律音符風、繽紛馬賽克海洋風、管線外露工業風、澎湖地景藝術風、海廢再生環保風等嶄新創新風格，每一間廁所都是藝術創作，每一處都洋溢著青春奔放色彩。

藝術美學的智慧結晶大獲好評，更榮獲教育部國教署「全國國中小廁所整修工程績優評選」最高榮譽金質獎，評審們高度肯定讚賞這是「全國最美的廁所」，獲頒200萬元獎金最大鼓勵。

好消息鼓勵，全校師生士氣大振奮，辛苦創意發想開花結果，融入在地文化特色，展現美學教育的空間之美。

(中時 )