財政部首次公布個人擁有非自住房屋情形，2020年個人擁有非自住的房子有48萬1917人，其中擁有1戶非自住房屋者占比仍是居多，為78.75％；值得注意的是，仍還有1747人擁有10戶以上非自住房屋，堪稱是囤房大戶。

財政部為了讓民眾了解國內個人擁有房屋的情形，公布房屋稅籍個人全國歸戶非自住房屋情形，而排除的房子包含地下室、停車位等、共同持有、非住家供營業使用、自住房屋以及部分面積是營業、部分面積是住家；剩餘即是純住宅但非自住使用。

排除以上因素，全國擁有房屋稅籍801萬人當中，48萬1917人擁有非自住房屋。擁有1戶非自住房屋者有37萬9505人，占78.75％仍為大宗；但值得注意的是，有1747人擁有10戶以上非自住的住宅，堪稱囤房大戶。

至於是否將針對這些非自用房屋課徵囤房稅？財政部表示，還要進一步了解房屋的座落地方，考量城鄉差距、縣市差異以及房屋的狀態等。

(中時 )