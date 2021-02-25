明天國道易塞路段及時段。（高公局提供）

明天國道易塞路段及時段。（高公局提供）

後天228連假開跑，國道明天將湧入首波車潮。高公局預測，明天上午9時起，國5南向南港系統至頭城將有車多壅塞情形，恐持續至深夜24時，再自星期六5時起車多至16時始紓解；西部國道預估下午4時後開始塞。明天國道交通量預期較平常周五增1成。連假期間，國道交通量最大量是周六，交通量上看115百萬車公里，是平常1.3倍，其中國5南下是平常1.8倍。

依據觀光局訂房率資料，228連假宜花東訂房率，尖峰日星期六達5成，高公局表示，國5勢必湧入大量車潮，連假首日、次日南向旅行時間預估將達平日的5倍，星期天與下周一收假日，北向旅行時間預估將達平日的7倍。

高公局預測星期六易塞路段，包括：國1南向楊梅-新竹系統、南下彰化系統-埔鹽系統、北上圓山-大華系統，國3南向三鶯-關西、南下烏日-霧峰系統，國5南向南港系統-坪林，行車時間為平常3倍到5倍。南下建議下午出發，北上建議在中午前。

高公局規劃，國5實施匝道封閉及分向高乘載管制，2月27日至28日0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口匝道，並且於6至12時，實施國5南港系統南向入口高乘載管制；2月28日至3月1日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制，國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

(中時 )