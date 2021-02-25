新北市樹林山佳八德街因周邊道路狹窄，附近居民若要前往主要幹道須繞小路，且每逢尖峰時段，八德街都會出現嚴重的塞車問題。新北市工務局去年著手開闢「山佳四號道路」，將八德街1022號旁道路延伸至中山路三段，並開闢687坪的「山佳公兒五公園」。新工處指出，山佳四號道路、山佳公兒五公園預計4月完工，屆時民眾將可直接行經此路，通往山佳火車站，不用再上高架橋繞行一圈。

新北市議員廖宜琨、新工處等單位今辦理會勘。中山里長簡炎輝表示，八德街附近約有300戶住戶，山佳4號道路尚未打通前，民眾都須繞行小巷進出，甚至須要繞行高架橋一圈，才可通往中山路三段，動線相當混亂。

廖宜琨表示，山佳四號道路發包前，地方里民反應道路一旁都是違章建築，道路完工後既有礙觀瞻，也擔心此處會形成社區髒亂點，因此向市府爭取1000萬元建造公兒五公園，打造全齡式公園，供地方里民休憩，且四號道路完工後也可以帶動周邊人潮，民眾可從柑園生態公園直接通往山佳火車站，不用再繞行一大圈，對樹林觀光效益將有大大幫助。

新工處表示，山佳四號道路總經費約2億元，考慮單車騎士需求，路面將規畫人行、單車專用道，而一旁的山佳公兒五公園將依全齡打造，兒童遊戲區以親子共遊為概念，設置格子爬網、洞洞板及蜘蛛爬網3種不同的攀爬網，另也設有無障礙設施、體健設施，道路與公園將同期完工，解決民眾通行問題。

(中時 )