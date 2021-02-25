首批新冠肺炎疫苗最快2月底抵達台灣，中央流行疫情指揮中心列出施打順位，第1順位是維持國內醫療正量的第一線醫事人員，而奧運、亞運培訓及必須出國參賽的單項運動選手，在教育部體育署詢問疫情指揮中心後，也可列入優先施打名單。

中華奧會主席林鴻道今天出席中華隊羽球選手凱旋榮歸記者會時，表示現在選手出國比賽得先隔離2周，回台後還得進行14天居家隔離加7天自主健康管理，他希望聯合體育界向政府爭取讓選手列入優先施打新冠肺炎疫苗的對象。

對於選手施打疫苗，體育署競技運動組科長周德倫表示，目前疫苗尚未來台，要為國爭光的運動選手施打上一切遵從中央流行疫情指揮中心規定，目前獲得的資訊是以要出國參賽的有望前進奧運、亞運培訓、單項競技運動重大國際賽等必須出國參賽的選手可列入優先施打名單，等疫苗來台、指揮中心宣布開始施打，就會安排選手施打。

體育署副署長林哲宏今天表示，有關奧培、亞培選手和團隊施打新冠肺炎疫苗，今年1月11日體育署已經獲得指揮中心同意，目前在代表隊的參賽期程來申請安排中，感謝中華奧會主席林鴻道關心，重點選手會是優先施打對象，但不會強迫選手接種疫苗。」

不過因為施打疫苗也有副作用等考量，加上不少國際賽賽程未確定，周德倫表示選手可以和教練、團隊討論施打新冠肺炎疫苗必要性，體育署不會強制選手一定要施打疫苗，周天成、王子維、王齊麟、李洋4位羽球好手認為，不論有無施打疫苗，自己還是先落實防疫工作，戴口罩、勤洗手，其他的之後再考慮。

(中時 )