苗栗縣道卡斯族多集中於後龍鎮東社及西社，道卡斯族文化協會在苗栗縣政府輔導下，爭取原民會平埔族群聚落活力計畫，透過秧苗期2年及結穗期3年合計5年時間，致力保存與傳承道卡斯族文化與語言，去年更在計畫評鑑勇奪全國第1名，推動成效大獲肯定。

縣府原住民族事務中心主任蔣意雄表示，原民會為復振平埔族群文化及培力平埔族群文史與聚落營造人才，透過秧苗期2年及結穗期3年共5年時間，以平埔族群為主體，從聚落出發，促成平埔族群文化的保存與傳承。

苗栗縣道卡斯族文化協會努力保存族語，紀錄牽田祭典創作適合學童的繪本，傳承原住民族的語言和文化。（縣府原民中心提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣道卡斯文化協會在縣府輔導下，透過度平埔族群落聚落活力計畫，傳承道卡斯族語言以及特有的牽田文化祭儀。蔣意雄表示，牽田祭則是道卡斯族於每年農曆8月15日前後慶豐收的年度重要祭典，苗栗縣道卡斯族文化協會不僅年年辦理牽田祭一系列道卡斯文化祭儀與活動，更陸續訪談耆老、蒐集早年影像紀錄，藉由繪畫方式呈現出道卡斯族群文化。

苗栗縣道卡斯文化協會配合原民會平埔族群聚落活力計畫推廣，也使得漸漸式微的平埔族群文化受到族人重視，去年更獲得平埔族群落聚落活力計畫評鑑全國第1名。蔣意雄強調，未來將繼續積極輔導推廣復振原住民文化，展現道卡斯族魅力。

(中時 )