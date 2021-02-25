中華電信持續強化雲端垂直應用服務，今(25)日與緯創集團聯合宣布，由中華電信參股緯創集團子公司-緯謙科技股份有限公司，從5G結合AI趨勢並聯手創建智能5G雲服務平台，深耕智慧製造、智慧醫療、智慧城市、智慧零售等雲端垂直應用服務，協助企業透過雲端服務實踐數位轉型。

中華電信與緯創集團合作，將以緯謙科技在多元混合雲架構的行業應用解決方案為起點，提供行業所需的雲端解決方案及諮詢與管理服務，並透過研發整合企業所需商務情境的行動辦公應用服務，利用新科技協助企業成長，創新發展新商業模式，提升企業生產力。

中華電信布局5G及IoT相關服務，攜手緯創集團在各場域智慧應用的優勢，以緯創子公司緯謙科技在雲端行業應用的整合實力，作為打造5G+雲端+智慧應用的黃金三角先鋒，協助企業躍進5G雲紀元。中華電信董事長謝繼茂表示，「中華電信持續強化雲端應用服務，很高興和緯創集團共同投資緯創集團子公司緯謙科技，從5G結合雲服務並共同拓展5G行業雲服務應用」。總經理郭水義進一步指出，「5G及IoT垂直雲端發展應用，是企業數位轉型基礎，中華電信將攜手緯謙科技，加速推出各項5G智慧雲端服務，並與緯創集團在智慧製造、智慧醫療、智慧城市、智慧零售等領域逐步展開合作，除在台灣市場外，未來也將攜手拓展海外市場，向海外輸出台灣5G智慧應用經驗」。

緯謙科技係由緯創集團100%持股，此次迎來中華電信入股，將開啟嶄新局面，除了持續著重於多元整合的應用開發，將更著重於高速通訊技術的運用，結合5G的高頻寬、低延遲與多連結等全新特性，開創高速高效的雲服務新紀元。緯創集團副董事長暨緯謙科技董事長黃柏漙表示：「緯謙創立的初衷即是利用新科技協助企業導入各場域的智慧化數位轉型，進行科技的優化以發揮最大經營與管理效益，緯謙將運用自有原生的雲端技術核心基因及緯創智慧製造的專業，透過中華電信的投資合作，緯謙將5G生態鏈納入資源，結合雙方技術與經驗優勢，除了協助台灣產業轉型外，目標更將眼光看向海外，與中華電信進一步將台灣數位轉型的經驗拓展服務到東南亞，協助亞洲區台商的企業數位轉型，引領各產業全面升級至高效雲紀元。」

(科技)