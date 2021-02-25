美國時尚設計師王大仁（Alexander Wang）面臨新的性騷擾指控。一名紐約帕森設計學院（Parsons School of Design）的男學生指控王大仁2019年在一間夜店對他上下其手。

21歲的布倫（Keaton Bullen）今天告訴英國國家廣播公司（BBC），他2019年8月在紐約夜店「魚缸」（Fishbowl）巧遇現年37歲的王大仁，兩人聊到共同母校帕森設計學院。布倫目前仍就讀該校室內設計系。

布倫表示，王大仁當時趁酒酣耳熱之際，在眾目睽睽下將手伸進他的褲襠，並抓住他的生殖器，還說要帶他回家。布倫當下「完全嚇呆了」，想辦法盡快脫身。

去年12月，英國男模穆尼（Owen Mooney）指控王大仁2017年1月在一間夜店對他毛手毛腳。跨性別模特兒賈里森（Gia Garrison）今年1月初也告訴英國「衛報」（the Guardian），2017年2月王大仁對她做過類似的事。

王大仁今年稍早發布聲明，說這些性騷擾指控是「謊言」，還說自己「從未做過描述中那些令人髮指的行為，也絕不會有指控聲稱的那些行為舉止」。

法新社向王大仁的時尚品牌公司尋求置評，截至目前尚未接獲回覆。

專門處理性騷擾和性侵案件的律師布魯（Lisa Bloom）則告訴法新社，她代表11名自稱是王大仁性醜聞受害者的男性。她說這些男性尚未提告或索求民事賠償，但他們不排除這麼做。

台裔的王大仁23歲就發表個人首場時裝秀，長期以來在紐約時裝週備受關注。他被視為是將運動服飾融入高檔時裝的先驅設計師之一。

(中央社)