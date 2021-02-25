北市後疫數位轉型白皮書出爐！柯文哲：下半段任期的重點工作。（吳康瑋攝）

北市後疫數位轉型白皮書出爐！柯文哲：下半段任期的重點工作。（吳康瑋攝）

因應疫情影響，北市長柯文哲25日公布「後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」，強調以市民為中心，邁向創新治理的智慧台北，推動3大策略建構1基礎、2配套、2發展的政策主軸，及15項優先行動計畫，且北市過去沒有上位指導原則，現在有明確計畫，這將是自己下半段任期的重點工作，讓台灣成為更強韌的國家，應付未來挑戰。

柯文哲上午以「立足台北，超車世界」為題，對外公布「後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」並指出，政府不會比業界更了解市場，但能建立溝通平台，讓企業與個人能有效率運作，目前市府已將數位轉型列為首要工作，並抱持「由內而外、由公而私」的原則推動e化，盼帶領台灣掌握後疫情時代的競爭優勢。

柯文哲說，如果以歷史眼光來看2020年，最重要的事件就是新冠肺炎的爆發，但在肺炎肆虐下，台灣的防疫工作卻是最成功，且不僅表現在確診案例上，還有社會受到的損傷也相當少，各種經濟活動都如常進行。

柯文哲表示，國人面對疫情，必須將「防疫、紓困、轉型」融會貫通，且民眾普遍不習慣在前1、2天才做決策，但為了因應「新常態」的生活，全體社會都在學習運用更強的應變能力來生活，如果不能快速應變，就得承受更大的損失。

柯文哲強調，成功為失敗之母，但失敗也是成功之母，許多國家因疫情蔓延，被迫學習數位轉型，台灣卻錯過這項機會，因此，他在外來兩年的任期內，要推動台北數位基礎建設，讓台灣成為更強韌的國家，應付未來挑戰。

北市府秘書長陳志銘說明，白皮書將「以市民為中心，邁向創新治理的智慧臺台」作為願景，以「動態轉型、韌性調適、軟硬兼施」3大策略，建構1基礎（數位基礎建設）、2配套（數位人才培育、產業輔導轉型）、2發展（宅經濟發展、零接觸服務）的政策主軸，同時提出15項優先行動計畫，作為提振產業數位化的強心劑。

(中時 )