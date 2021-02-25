北市府法務局25日公布去年受理消費申訴案件數，共計有1萬9669件，比前一年增加6120件，創下歷史新高。法務局指出，受疫情影響網購、旅遊運輸、運動健身的消費爭議增加最多，以及新興的外送美食平台，也常見訂單遭扣款卻沒拿到食物、或是食物送達的時間有延誤等爭議。

疫情讓不少人減少外出，帶動網購商機上揚，申訴案件也激增，法務局統計，去年消費申訴案件數排行第1名即為「網路電視購物」，共有2601件，比前一年總數1968件增加32％。最常見的網購爭議為發現商品有瑕疵及退換貨流程等，其中，樂購蝦皮有限公司去年共有584件申訴，在所有網購爭議中居冠。

同樣受疫情影響，不少民眾取消出國形成，也衍生不少機票取消、退費的爭議，法務局說，「運輸類」申訴案共1636件，排行第二，其中又以「航空運輸」的爭議為大宗，共計有954件，多數為去年疫情讓航空大幅減班或取消航班，所產生的機票取消及退費相關爭議。

此外，「美食外送平台」消費爭議也大幅增加，研判受疫情影響APP美食外送服務需求增加，常有民眾反映訂單遭扣款卻沒拿到食物、或是食物送達的時間有延誤，其中以熊貓外送發生296件最多。熊貓外送資深經理郭昕宜指出，去年下半年度起，透過內部流程調整、訂餐介面及操作流程的優化，消爭案件數量已有顯著降低，另建立專責部門，積極回應並配合各縣市政府消保申訴流程。

法務局還說，疫情期間不少消費者不想到密閉空間運動，出現要求會籍暫停、終止教練課程、請求退費等狀況，「運動健身」類的申訴案也有1554件，其中世界健身299件最多。，世界健身回應，去年申訴案量的確增加，但每一件個案，都有在市府的協助下妥善處理，多數經溝通後，已撤銷申訴。

(中時 )