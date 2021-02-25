高雄市美濃地區生產的台農2號木瓜果型碩大豐盈、果肉香甜，深受消費者喜愛，美濃區農會25日出貨360箱、共計2160公斤木瓜航向香港，要讓香港民眾也能品嘗美濃冬季的木瓜好滋味。

美濃區農會以共選方式，挑選出產銷班外銷規格的木瓜，不僅要果型端正、賣相佳，果粒大小也要符合香港市場需求，昨天出貨的360箱台農2號木瓜，每箱6至8粒6公斤，優良品質及適中大小，符合香港民眾的食用習慣。

美濃農會總幹事鍾清表示，冬季的木瓜生長較緩慢，農民為了讓木瓜順利過冬也下了不少功夫，除了注意木瓜植株的保暖外，也要更加辛勤的巡視果園，隨時調整管理方式，因此冬季的木瓜果肉口感較為扎實、香氣豐郁；這次出貨360箱至香港，預計3月份也會出貨前往新加坡，希望今年開春就能讓美濃農業蓬勃向上。

高雄市農業局指出，高雄的木瓜為全年生產，以大果台農2號為主，主要產區為美濃、旗山、杉林、六龜等區以網室栽培，木瓜為熱帶水果，因此高雄溫暖的氣候及水質土壤相當適合栽培木瓜，所產木瓜果型碩大豐盈、果肉黃澄香甜、富含維生素及多種礦物質，不僅深受國內消費者喜愛，在香港、中國大陸等地也頗具知名度。

農業局代理局長王正一表示，農業局每年積極協助農民拓展內外銷市場，並持續經營「高雄首選」品牌，今年來已外銷木瓜、蜜棗、鳳梨及番石榴等果品，未來將持續把高雄優質水果推向世界舞台。

(中時 )