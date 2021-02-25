國際影音平台預計於3月底開播，隨中央社承接的前導專案任務即將期滿，一年高達10億預算的國際平台經營團隊，究竟由誰接手也成焦點。公視雖於去年遭文化部片面終止國際平台前導委託專案，但25日臨時董事會卻「不計前嫌」，大吃回頭草。以高度共識決議未來會向文化部爭取國際平台案。

公視總經理徐秋華強調，董事去年本就以投票方式通過前導專案，對承接國際平台有信心，因此於今年1月底立法院三讀通過國際平台預算後，啟動內部討論，並謹記去年程序爭議，充分與多方溝通說明，25日則和董事報告，評估公視意願。未來節目製播及平台營運，將依據公共電視法和節目製播準則，整起計畫仍須彙整董事意見並做滾動式修正。

國際平台原為文化部去年委託公視密籌執行，但計畫並未和董事報告，外界質疑恐喪失公視獨立性，國際平台更會淪為大外宣，加上引發強力批評，時任公視總經理等3位高層也因此辭職。

且儘管去年董事會最後同意公視可承接前導專案，但文化部見爭議越演越烈，便片面宣告終止委託，引發董事徐瑞希不滿，直言文化部糟蹋公視，憤而辭去第6屆董事職務。前導專案後才改由中央社承接。

董事邱家宜表示，目前尚未知曉文化部會以委託、一般性招標或限制性招標方式徵求營運團隊，對於是否擔心文化部片面終止委託事件重演，她認為，上回是因程序爭議，此回管理團隊和董事會都有充分溝通，除非文化部有其他考慮，否則應不會有類似問題。

董事羅慧文補充，董事會上決議，若未來爭取到營運資格，正式簽約前需再經過董事會同意，合作也需有「一臂之遙」，「承接國際平台案時，一定要符合《公視法》第11條規範的獨立自主、不受干涉。」因《公視法》並無規範公視以國際傳播為宗旨設立，她也呼籲，應盡速修法，讓公視承接國際平台更有法源依據。

文化部表示，尊重公視董事會決定且樂觀其成。國際影音平台去年9月由中央社執行前導計畫，計畫將於3月屆期。因預算是以「業務費」編列並經立法院通過，須依照政府採購法相關規定辦理，文化部後續將依中央社執行前導計畫經驗及各界提供意見，與相關單位研議最適當的執行方式。

(中時 )