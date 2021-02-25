遠傳（4904）25日舉辦線上法說會，並公布股利政策，2020年盈餘將發放現金股利每股3.25元，發放率127％，僅次於2018年盈餘於2019年發出的130％發放率。

另外，遠傳公布2021年財測目標，2021年合併營收822.76億元，年增3.5％，EBITDA為274.85億元，年增0.4％，淨利83.68億元、每股盈餘（EPS）2.57元，相較2020年的2.56元約略成長0.2％。

除此，2021年資本支出149億元將創新高，主要投資在5G建設。

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(工商 )

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