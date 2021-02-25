鑫禾 2020年EPS達5.66元 18:112021/02/25 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑫禾（4999）公布去年度財報，2020年受惠於筆電需求大幅增長，該公司全年度獲利重返成長軌道，全年歸屬母公司淨利達4.2億元，年增102.9％，每股稅後純益為5.66元，獲利狀態重回水準之上。 網家 2020年EPS 2.16元 EPS 3.04元，擬配息2.7元 三商家購2020獲利攀峰 (工商 ) #鑫禾 #EPS #度財報 #筆電 #增長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鈞興自結1月EPS達1.1元 年成長340％ 19:102021/02/25 財經 華新科2020年雙率雙降 EPS為13.66元 16:032021/02/25 財經 台虹去年賺5年新高 擬配息2.5元 04:102021/02/25 證券．權證 《半導體》宇瞻去年每股賺2.88元 擬配息2.02元 11:082021/02/25 財經 《電腦設備》光寶科去年EPS4.31元、擬配息3.4元 雙創新高 15:402021/02/25 財經 第一金去年EPS 1.31元 樂觀展望2021 18:502021/02/25 財經 中租-KY元月獲利登高 年增近2成 15:012021/02/25 財經 原創IP戲劇表現亮眼 友松去年EPS挑戰3元新高 04:102021/02/25 證券．權證 《金融》星展集團遠眺永續金融目標 2024年拚兆元 10:512021/02/25 財經 《電子零件》南電去年獲利衝近12年高 擬配息3.4元 17:222021/02/25 財經 撼訊元月獲利 超車2020全年 04:102021/02/25 證券．權證 財經熱門新聞 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 台積電5奈米塞爆 客戶轉單三星最怕一件事 - 財經 華為手機邁入鴻蒙時代 IDC警告：進攻海外 不能沒它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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