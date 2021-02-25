鑫禾（4999）公布去年度財報，2020年受惠於筆電需求大幅增長，該公司全年度獲利重返成長軌道，全年歸屬母公司淨利達4.2億元，年增102.9％，每股稅後純益為5.66元，獲利狀態重回水準之上。

網家 2020年EPS 2.16元
EPS 3.04元，擬配息2.7元 三商家購2020獲利攀峰

(工商 )

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