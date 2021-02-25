為擴大搶攻牛肉麵商機，連鎖餐飲六角國際餐飲集團（2732）宣布，旗下「段純貞牛肉麵」2021年除加大力道海外拓點，並正式推出兩款常溫保存盒裝牛肉麵即食包，預計26日正式在六角雲美食通電商台上架開賣，後續將全力搶進台灣與香港實體通路，增加集團營收。

看好台灣牛肉麵在香港餐飲市場龐大商機，六角國際集團2020年攜手Cafe Deco Group餐飲集團（其士泛亞控股）將段純貞牛肉麵帶進香港展店，12月先在荃灣開出首店，開幕當月創下近140萬元港幣營收佳績，上周在香港銅鑼灣再開二店。受惠於香港疫情趨緩，目標兩店每月合併營業額將可望突破220萬元港幣。

目前段純貞牛肉麵在台灣已有13家連鎖門市，六角餐飲集團董事長王耀輝表示，段純貞今年將全力布局海外市場，因香港人對台灣牛麵情有獨鍾，且香港華人餐飲文化在東南亞及亞太華人市場具有高度指標意義，段純貞牛肉麵希望先全力擴大在香港的市占，預計下半年於港再展三間店。

段純貞推出竻兩款常溫保存盒裝牛肉麵即食包包括品牌招牌「經典紅燒牛肉麵」，與牛腱肉與牛筋絕美搭配的「半筋半肉牛肉麵」，標榜只需加熱十分鐘即能輕鬆享受餐廳級美味。口味上則強調紅燒湯頭採重慶民間繁瑣工序，以生牛肥肉爆香後，加入各式新香料與四川知名郫縣豆瓣及台灣岡山豆瓣醬及花椒、麻椒等23種香料藥材熬製18個小時，搭配滾水加熱約6分鐘後撈起富有氣孔、可均勻吸附湯汁的麵條，拌入風味牛油，配上穠纖合度筋肉比例的嚴選牛鍵。

六角1月營收4.15億元，較去年同期大幅成長22.38％。而六角自去年第4季開始已重新啟動展店，去年12月單月日出茶太新增門店數即達17家，今年1月持續展店，且展店動能延續至2月，預期2月的新增門店數可達雙位數。

(工商 )