陸委會主委邱太三上任後提出希望有序恢復兩岸交流。對於具體作法，陸委會今表示，兩岸人民往來交流都是有助於兩岸關係良性發展的重要一環，目前政府會檢視相關法規制度，有具體內容會適時對外說明。

陸委會發言人邱垂正今於記者會表示，陸委會對兩岸從事正常、健康、永續交流一項正面看待，近期我方也公布在考量國際疫情、防疫量能及商務經貿需求下逐步恢復非本國籍人士；含中國大陸人士入境規定，兩岸人民往來交流都是有助於兩岸關係良性發展重要一環，目前政府會檢視相關法規制度，有具體內容會適時對外說明。

此外，立法院下會期將開議，有關於兩岸的法案，邱垂正說，首先是為防範境外敵對勢力的滲透干預，政府已陸續完成「國安五法」及反滲透法，為了強化維護國家安全以及民主的防衛機制，會持續檢視相關法規進行必要法制強化的工作。中國大陸對於我們滲透層面是非常多元廣泛的，相關國安法制的建構以及研修，各個機關目前都充分在討論，陸委會也希望形成共識後，再提出來。

(中時 )