美籍網紅莫彩曦和老公Adam（李曉龍）經營YouTube頻道，短短幾年就成為訂閱人數破百萬的高人氣YouTuber，時常以比較台美文化差異為主題，引起熱烈討論；莫彩曦從14歲開始吃素長達10年，而吃素也被往往被認為營養不均衡，近日她公開健檢報告，除了得補充Omega-3其他都很OK，讓她相當開心證明「吃素是好的」。

莫彩曦不久前更新YouTube頻道，提到為了慶祝吃素10週年，特地去接受血液檢查，並透過影片公開健康檢查報告結果；她說自己從14歲開始吃蛋奶素，到現在24歲也還是維持這個習慣，而吃素期間也都沒有吃其他保健食品，所以她不禁好奇多年吃素的自己是否健康。

莫彩曦近日公開健檢報告，除了得補充Omega-3其他都很OK，讓她相當開心證明「吃素是好的」。(圖/ 摘自莫彩曦YouTube)

她和老公Adam接受血液檢查後，特地到醫事檢驗所拿報告，順便詢問醫師關於報告內容有什麼問題；從報告中醫師發現莫彩曦睡眠不足的問題，飲食方面也建議她少吃酒精性和刺激性食物，且要多運動和曬太陽。

而夫妻倆和普遍吃素者一樣，大多有Omega-3不足的情形，因為攝取油脂機會不多，但Omega-3是為了提供抗發炎，盡量多吃堅果和補充維他命D，其他沒有太多問題；兩人聽完醫師的敘述，也讓她多年來的實測獲得證實，興奮地喊「吃素是好的」。

在傳統印象中，吃素都讓人有「營養不均衡」的想法，不少網友看到莫彩曦的親身經驗，紛紛在底下熱情留言，「謝謝妳做這集，讓大家對素食者有更多認識，我吃素也滿10年，健檢報告一樣非常健康」、「我也吃素，但常吃堅果類，有慢跑，感覺很好」、「我母胎就吃素了」。

(中時新聞網)