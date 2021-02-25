立委蔣萬安露出微妙的表情。(取自少康戰情室Youtube)

國民黨主席江啟臣24日和台北市長柯文哲同台，除掀起「藍白合作」猜測，也引發基層反彈。資深媒體人尹乃菁在政論節目對此舉做出批評，「不要說智庫副董事長連勝文不開心，市議員也不開心，這作法讓大家聯想到立委蔣萬安這一局(台北市長選舉)會是怎麼樣？」此時節目來賓蔣萬安則是露出微妙的表情。

資深媒體人尹乃菁24日在政論節目《少康戰情室》中說，如果江啟臣想要透過結合所有在野黨，進去領導國民黨的話，那他起先第一步就沒有做好，連在黨內溝通沒做好 不要說智庫副董事長連勝文不開心，市議員也不開心，這樣子的聯合方式，很快讓大家聯想到蔣萬安這一局會是怎麼樣？北市長這一局，民眾黨要跟國民黨合作嗎？擺明合作的話，那市議員該怎麼處理?江都沒有想清楚。

另外，尹乃菁認同2024年當然是柯文哲目標，但在此之前，大家記得嗎，之前有人覺得2024國民黨沒有強棒，可跟民進黨較勁的情況下，還有人覺得要支持柯文哲，但趙少康要參選後，話題就消風，等於江在各議題上，沒辦法尋求提高自己能量，反而搞得灰頭土臉。

被點名北市長的這一局該如何解決時，節目來賓、立委蔣萬安當場露出一抹令人感到「意味深長」的微笑。他後來也發表看法，他說，要幫江主席講一下話，江一開始強調的是議題上面的討論，不會去談到合作，議題部分在立法院有很多前例，但還是要顧慮議員們感受，邀請柯文哲當然讓議員心裡不是滋味 ，「我想江的用意還是就事論事，就議題討論，他接受專訪也清楚說議題歸議題，選舉合作大可不必，選舉上面終究還是激烈廝殺。」

但是蔣萬安也說，當然覺得事前可以先跟市議會溝通會更好，議員也不至於全面反對，這一點，江啟臣的溝通可以做更好。

(中時新聞網)