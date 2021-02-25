香港學霸女神陳法拉2019年梅開二度，嫁給交往3年的法籍男友Emmanuel，日前情人節突然宣布升格當媽，由於之前完全沒有傳出懷孕的消息，讓眾人相當吃驚，24日她迎來39歲生日，開心透露這次是最特別的生日。

陳法拉在IG上傳親友替她慶生的影片，雖然只是簡單在家吹蠟燭吃蛋糕慶祝，但氛圍相當溫馨幸福，而陳法拉也用英文寫下：「這是最特別的生日。我第一次做母親......很感謝所有朋友對我送上的生日祝福和愛。我很感恩有你們在我的人生中。謝謝媽媽帶我來到這個世界。」

另外，陳法拉也在限時動態分享美國好友對她的祝福，對方曬出兩人之前在百慕達的合照，可見陳法拉雖然素顏上陣，但看得出膚質好，更罕見換上比基尼，難得露肉，狀態之好，看不出她已經快邁入不惑之年。

陳法拉素顏罕秀比基尼。（圖／翻攝自IG）

陳法拉日前在情人節當天，突宣布升格當新手爸媽，同時附上一張夫妻倆和寶寶小手交疊的溫馨照片，以及自己挺著孕肚在海邊拍的美照，並透露女兒小名是「小米妮」，是鼠年尾巴的寶寶，因此推測小米妮應該是在2月11日或之前出世。

陳法拉2005年以國際華裔小姐亞軍進入演藝圈，同時也是學霸一枚，不僅高中以全校前十名成績畢業，後進入美國艾文理大學主修市場行銷和國際商務，成功取得學位。近年她則把事業重心放在美國，去年12月證實演出漫威超級英雄片《上氣》並陸續有在開機拍攝，而陳法拉在這期間曬出生活照，完全看不出她是懷孕狀態，因此一宣布喜訊，不只粉絲驚訝，許多星友也相當驚喜。

(中時新聞網)