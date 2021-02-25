國民黨青年部「台灣選舉與民主化調查」發現，台灣青年統獨傾向，從2020選後有6成偏獨，比例逐漸下降，到去年9月只剩4成左右。國民黨革命實踐研究院副院長、台中市議員黃健豪分析認為，顯示青年族群已意識到一件事，民進黨台獨主張只流於口號，可說已被看破手腳。

國民黨青年部「台灣選舉與民主化調查」發現，從2018到2020年青年族群的統獨傾向變化頗大，偏獨比例從2成漲到6成。但到2020選後半年，偏獨比例大幅減少2成，去年9月，認同維持現狀者高達53.6%，超越偏獨的41.2%，翻轉先前台灣青年偏獨的狀況。

黃健豪接受香港媒體《中評社》專訪時表示、該民調顯示青年族群已看破民進黨台獨主張只流於口號，中華民國認同重獲年輕人的支持，與國民黨基於中華民國憲法的九二共識兩岸論述呼應，綠營被看破手腳，藍營可望重拾兩岸溝通話語權。

針對台青的統獨意識轉變。黃健豪分析指出，許多台灣出身的年輕人事實上不認同台獨，先前偏獨傾向上揚，是民進黨政府販賣「芒果乾」，而國民黨未能即時充分反證說明所導致。但經過民進黨近年來的執政下，青年族群開始意識到一件事，也就是綠營高喊的台獨政治宣言，無論蔡政府執政多久、立法院席次是否佔有優勢，民進黨從來沒敢真正推動台獨，會有這樣的變化，主要就是看破綠營的手腳。

黃健豪認為，外界有些人質疑國民黨的兩岸論述不夠清楚，事實上並非如此，國民黨長期以來堅持中華民國憲法框架、反對台獨，兩岸路線核心未曾改變，才是符合當前現況的主張。如今青年的偏獨比例下降，藍營的相關主張更應該站穩，才有望重持兩岸溝通的話語權。

(中時新聞網)